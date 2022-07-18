Средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность в России по итогам второго квартала 2022 года снизилась к допандемийному уровню, а средняя продолжительность жизни, по предварительным данным, превысила 73 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно, — об этом сейчас хотел бы тоже сказать. По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года — допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года», — указал он.