Доверие американцев к новостям в СМИ упало до рекордно низкого уровня — опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверие американцев к средствам массовой информации упало до рекордно низких показателей. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической службой Гэллапа.

По данным исследователей, американцы сегодня доверяют новостям, которые публикуются в газетах и передаются по телевидению, меньше всего за всю историю проведения подобного опроса. Лишь 16% опрошенных заявляют, что уверены в информации из газет, и только 11% респондентов доверяют телевизионным новостям. Оба показателя опустились на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. 46% респондентов мало или совсем не доверяют информации газет. 53% опрошенных мало или совсем не доверяют информации телеканалов.

Служба Гэллапа отслеживает показатель доверия к газетам с 1973 года, к ТВ — с 1992 года. Только однажды большинство американцев выразило доверие газетам — 51% в 1979 году, среднее значение за все годы проведения исследования — 30%. Показатель доверия телевизионным новостям никогда не поднимался выше 46% и в среднем составляет 27%. Результаты за 2022 год существенно ниже этих значений, отмечается в исследовании.

Опрос проводился в период с 1 по 20 июня. В нем приняли участие 1 015 взрослых американцев. Статистическая погрешность составила 4%.