Андрей Воробьев: В этом году в Подмосковье отремонтируют почти 40 учреждений здравоохранения
15:55 25.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Приятно, когда мы видим рост положительных отзывов, благодарностей жителей и в стационарах, и в поликлиническом звене. Это большая работа врачей, большая работа по цифровизации, - сказал Андрей Воробьёв. - Ну и, конечно, важная тема - текущий ремонт ФАПов, поликлиник - это Люберцы, Балашиха, Домодедово, Истра, Коломна и другие муниципалитеты. Очевидно, что сейчас время активной фазы строительных работ. С одной стороны, мы можем проводить их круглосуточно, с другой – должны быть внимательны к тем требованиям, которые существуют в микрорайонах, где живут люди».
В медучреждениях заменят окна, двери, отремонтируют кровлю, фасады, входные группы, проведут электромонтажные и сантехнические, а также внутренние работы – полы, стены и потолки.
«В этом году мы приняли решение, что весь текущий ремонт будет проводиться централизованно. На сегодняшний день в программу включено 39 объектов – 9 поликлиник и амбулаторий, 6 стационаров, 13 ФАПов и 11 объектов скорой помощи. По всем из них сегодня завершается контрактация. Сейчас на некоторых уже начались строительно-монтажные работы. В конце сентября планируем сдать все 39 объектов», - сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
В этом году после ремонта будут открыты 5 поликлиник. Две в г.о. Коломна - Озерская центральная районная больница (здание флюорографического и туберкулезного кабинетов) и поликлиника №2 Коломенской ЦРБ, две в Пушкинском г.о. - Пушкинская городская стоматологическая поликлиника и Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н., Реутовская центральная городская клиническая больница.
Также в 2022-м после ремонта откроют 4 амбулатории в городских округах: Воскресенск, Чехов и два в Ленинском, стационары в Домодедове, Балашихе, Клину, Павловском Посаде, Реутове и Электростали, 13 ФАПов в городских округах: Богородский, Истра, Коломна, Ленинский, Луховицы, Подольск (3), Сергиево-Посадский (2), Серпухов и Ступино (2), а также начнут работу 11 объектов скорой медицинской помощи в Домодедове, Истре, Коломне, Серпухове, Шаховской, Клину (2), Балашихе, Люберцах (2) и Орехово-Зуеве.
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