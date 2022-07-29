Украина сокращает добычу газа — Минэнерго
16:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фактическая добыча газа на Украине в нынешнем году будет меньше, чем в 2021 году, на 6,6%. Об этом сообщил замминистра энергетики Николай Колесник.
«Исходя из имеющихся на сегодня объемов фактической добычи прогнозный объем за этот год примерно 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь», — цитирует в пятницу Колесника издание «Вести». По его словам, это на 6,6% (1,3 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году.
Колесник уточнил, что на сегодняшний день суточная добыча газа в стране составляет 49,5 млн куб. м, в то время как до февраля она составляла около 55 млн куб. м. Отмечается, что компании пока не могут полноценно осуществлять новое бурение скважин, а лишь поддерживают обслуживание имеющегося скважинного фонда, поскольку техника с воздуха может казаться военной.
По словам замминистра, прогноз потребления газа на 2022 год на Украине, основанный на данных за прошлые годы, составляет около 21 млрд. куб. м. В 2021 году добыча природного газа на Украине составила 19,8 млрд куб. м, в том числе частными компаниями — 5 млрд куб. м.
В мае министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что Украина планирует снизить потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. В свою очередь глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил в декабре прошлого года, что крупнейшие месторождения природного газа в стране сильно истощены, в некоторых случаях запасы исчерпаны до 80%. По его словам, стране не хватает около 10 млрд кубометров газа в год, чтобы отказаться от его импорта.
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