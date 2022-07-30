РФ частично или полностью прекратила поставки газа странам ЕС - глава Еврокомиссии
09:40 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам — членам, — изложила она свою версию развития событий. — Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа». По словам главы ЕК, обязательство по сокращению потребления газа на 15% поможет «пополнить запасы [европейских хранилищ] перед зимой».
«Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам, — уточнила она. — У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. И мы получаем все больше газа из Норвегии, государств Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря». «Все большее число стран интенсифицирует свое производство. И результаты видны, — полагает фон дер Ляйен. — В течение первой половины 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа, транспортируемого по трубопроводам за пределами России». «Этот объем с лихвой компенсирует сокращение поставок газа по российскому трубопроводу на 28 млрд кубометров», — добавила она.
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