Шведскому телеканалу пришлось извиниться за репортаж о получивших российские паспорта украинцах

10:05 Источник: Известия

Шведскому телеканалу SVT пришлось извиниться перед зрителями из-за сюжета об украинцах, которые заплакали от счастья, получая паспорт РФ в Херсоне. Об этом сообщает Dagens Media.

Отмечается, что руководство телекомпании получило большое количество негативных комментариев. Также было зафиксировано 47 жалоб Наблюдательным советом по радио и телевидению страны. В результате журналистов обвинили в «российской пропаганде».

«Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных. Но поскольку материал вызвал вопросы, мы должны были четко указать источник», — говорится в заявлении SVT. Известия