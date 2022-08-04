Шведскому телеканалу пришлось извиниться за репортаж о получивших российские паспорта украинцах
10:05 04.08.2022 Источник: Известия
Шведскому телеканалу SVT пришлось извиниться перед зрителями из-за сюжета об украинцах, которые заплакали от счастья, получая паспорт РФ в Херсоне. Об этом сообщает Dagens Media.
Отмечается, что руководство телекомпании получило большое количество негативных комментариев. Также было зафиксировано 47 жалоб Наблюдательным советом по радио и телевидению страны. В результате журналистов обвинили в «российской пропаганде».
«Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных. Но поскольку материал вызвал вопросы, мы должны были четко указать источник», — говорится в заявлении SVT. Известия
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