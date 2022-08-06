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НОВОСТИ

Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель

11:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти 18 августа в Брюссель для проведения переговоров по косовскому урегулированию.

«Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», — написал он в субботу в «Твиттере».

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