Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель
11:30 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти 18 августа в Брюссель для проведения переговоров по косовскому урегулированию.
«Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», — написал он в субботу в «Твиттере».
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