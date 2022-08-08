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НОВОСТИ

Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей - СМИ

10:05 08.08.2022 Источник: Известия

Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность выросла на 11%, перед УК — на 3%.

Отраслевые эксперты связывают увеличение темпов роста долгов в нынешнем году со снижением доходов граждан, незнанием населения о праве на получение субсидий от государства на оплату ЖКУ и даже с введением моратория на банкротство неплательщиков.

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