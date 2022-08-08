Путин не планирует выступать на Генассамблее ООН в сентябре — Песков

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре и не планирует на ней выступать даже по видеосвязи, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», — сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.