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Путин не планирует выступать на Генассамблее ООН в сентябре — Песков

18:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре и не планирует на ней выступать даже по видеосвязи, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», — сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.

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