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На Сахалине медведь убил мужчину и женщину и несколько дней питался их телами

10:32 10.08.2022 Источник: Газета.Ru

На Сахалине медведь задрал двух человек, после чего несколько дней питался их телами. От зубов хищника погибли молодой мужчина и девушка. Об этом сообщил портал Сitysakh.

Тела обнаружили в лесу под населенным пунктом Озерское, в районе реки Игривой Корсаковского района.

Егеря впоследствии отстрелили медведя, напавшего на людей.

Как отмечают специалисты, в этом году агрессия медведей связана с аномально поздним сходом снега. Из-за этого в регионе мало ягод и шишек, которые являются основным рационом этих крупных животных.

Медведи идут к рекам за добычей, но рыбы тоже очень мало, они опять не находят пропитания. В результате на Сахалине участились случаи нападения на людей.  Газета.Ru

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