На Сахалине медведь убил мужчину и женщину и несколько дней питался их телами
10:32 10.08.2022 Источник: Газета.Ru
На Сахалине медведь задрал двух человек, после чего несколько дней питался их телами. От зубов хищника погибли молодой мужчина и девушка. Об этом сообщил портал Сitysakh.
Тела обнаружили в лесу под населенным пунктом Озерское, в районе реки Игривой Корсаковского района.
Егеря впоследствии отстрелили медведя, напавшего на людей.
Как отмечают специалисты, в этом году агрессия медведей связана с аномально поздним сходом снега. Из-за этого в регионе мало ягод и шишек, которые являются основным рационом этих крупных животных.
Медведи идут к рекам за добычей, но рыбы тоже очень мало, они опять не находят пропитания. В результате на Сахалине участились случаи нападения на людей. Газета.Ru
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