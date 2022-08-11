Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось остановить — МЧС ДНР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) смогло остановить утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, произошедшую вследствие обстрела, который осуществили в среду украинские силовики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

«По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — указывается в тексте. В ведомстве добавили, что в ликвидации аварии было задействовано 13 единиц техники, в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС.

Зона поражения составила 2 км. В ведомстве проинформировали, что в момент происшествия на заводе находились 32 человека. По предварительным данным, один из них погиб, еще двое пострадали. На территории предприятия возник пожар, площадь которого составила 600 кв. метров.

Как передал корр. ТАСС, на улицах Донецка ощущался характерный резкий запах аммиака. Попадание этого токсичного вещества в организм может вызвать тяжелое отравление и отек легких. МЧС ДНР призвало жителей принять меры для дополнительной герметизации своих квартир и домов и дышать через защитные ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты.

Компания «Донецкий пивоваренный завод» выпускает напитки «Жигулевское», «Медведь» и «Легенда Донбасса». Производственная мощность предприятия составляет 32 млн литров в месяц.