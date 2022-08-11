Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось остановить — МЧС ДНР
10:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) смогло остановить утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, произошедшую вследствие обстрела, который осуществили в среду украинские силовики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.
«По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — указывается в тексте. В ведомстве добавили, что в ликвидации аварии было задействовано 13 единиц техники, в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС.
Зона поражения составила 2 км. В ведомстве проинформировали, что в момент происшествия на заводе находились 32 человека. По предварительным данным, один из них погиб, еще двое пострадали. На территории предприятия возник пожар, площадь которого составила 600 кв. метров.
Как передал корр. ТАСС, на улицах Донецка ощущался характерный резкий запах аммиака. Попадание этого токсичного вещества в организм может вызвать тяжелое отравление и отек легких. МЧС ДНР призвало жителей принять меры для дополнительной герметизации своих квартир и домов и дышать через защитные ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты.
Компания «Донецкий пивоваренный завод» выпускает напитки «Жигулевское», «Медведь» и «Легенда Донбасса». Производственная мощность предприятия составляет 32 млн литров в месяц.
НОВОСТИ
- 10:32 11.08.2022
- Трамп боится прослушки, в его окружении после обысков начались поиски «крота» — СМИ
- 10:20 11.08.2022
- Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
- 10:05 11.08.2022
- Россия побеждает на энергетических рынках не взирая на санкции - Bloomberg
- 09:20 11.08.2022
- МРОТ предложили повысить до 30 тыс. рублей
- 09:05 11.08.2022
- Взрывы на аэродроме под Гомелем опровергли в Минобороны Белоруссии
- 09:00 11.08.2022
- В Литве хотят лишать гражданства за поддержку РФ
- 09:00 11.08.2022
- В Донецке из-за обстрела ВСУ произошел выброс аммиака
- 21:35 10.08.2022
- США не ограничивают выдачу виз гражданам России - Госдеп
- 20:45 10.08.2022
- Получать нефть по "Дружбе" Чехия не будет - Transpetrol
- 19:40 10.08.2022
- Внешние кредиторы Украины готовы заморозить выплаты до 2024 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать