Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины — МИД РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям, утратила свой нейтральный статус, поэтому не может представлять интересы Украины в России. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По словам Нечаева, Швейцария уже давно интересовались мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — сказал он.