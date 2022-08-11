Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины — МИД РФ
13:20 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям, утратила свой нейтральный статус, поэтому не может представлять интересы Украины в России. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
По словам Нечаева, Швейцария уже давно интересовались мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — сказал он.
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