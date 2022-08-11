0
0
118
НОВОСТИ

Власти Польши заверили граждан, что в случае аварии на ЗАЭС стране ничего не угрожает

14:12 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС в результате боевых действий не будут представлять радиологической угрозы для населения Польши, так как страна находится на безопасном расстоянии от станции. Об этом заявило в четверг Министерство климата и окружающей среды Польши, рекомендовавшее гражданам самостоятельно не принимать препараты с йодом.

«Запорожская атомная электростанция расположена примерно в 840 км от границы с Польшей. Это расстояние является эффективной защитой от гипотетических последствий радиационной аварийной ситуации. Климатические условия, связанные с расположением электростанции в Запорожье, также составляют очень большую преграду на пути переноса потенциального радиоактивного загрязнения на территорию Польши», — поясняется в сообщении ведомства.

В этой связи польские власти просят граждан не принимать никакие препараты с йодом, в том числе раствор Люголя. Указывается, что самостоятельный прием таких препаратов может нанести вред здоровью и привести к возникновению угрозы для здоровья и жизни.

Комментируя ситуацию на ЗАЭС, в министерстве заявили, что получили от украинской стороны информацию об отсутствии повреждения реактора в результате обстрелов. Однако польская сторона подчеркнула, что атомные станции «оснащены различными системами безопасности, которые дают защиту в случае технических повреждений», и «не рассчитаны на случай войны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 11.08.2022
Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО — Reuters
0
13
15:00 11.08.2022
Проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергокризис в ЕС - FT
0
47
14:32 11.08.2022
Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой — МИД
0
97
14:00 11.08.2022
ВС РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на двух направлениях
0
152
13:32 11.08.2022
Поставка в ФРГ турбины для Nord Stream не соответствует условиям контракта — посольство РФ
0
192
13:20 11.08.2022
Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины — МИД РФ
0
230
13:05 11.08.2022
Лукашенко призвал не оставлять без ответа лишение Белоруссии доли в порту Клайпеды
0
219
13:00 11.08.2022
В Москве выявили 7 899 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
171
12:32 11.08.2022
Москва считает неоправданной критику миротворческого контингента в Карабахе — МИД РФ
0
247
12:20 11.08.2022
Суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в порты Запада — МИД РФ
0
298

Возврат к списку