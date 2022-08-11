Власти Польши заверили граждан, что в случае аварии на ЗАЭС стране ничего не угрожает

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС в результате боевых действий не будут представлять радиологической угрозы для населения Польши, так как страна находится на безопасном расстоянии от станции. Об этом заявило в четверг Министерство климата и окружающей среды Польши, рекомендовавшее гражданам самостоятельно не принимать препараты с йодом.

«Запорожская атомная электростанция расположена примерно в 840 км от границы с Польшей. Это расстояние является эффективной защитой от гипотетических последствий радиационной аварийной ситуации. Климатические условия, связанные с расположением электростанции в Запорожье, также составляют очень большую преграду на пути переноса потенциального радиоактивного загрязнения на территорию Польши», — поясняется в сообщении ведомства.

В этой связи польские власти просят граждан не принимать никакие препараты с йодом, в том числе раствор Люголя. Указывается, что самостоятельный прием таких препаратов может нанести вред здоровью и привести к возникновению угрозы для здоровья и жизни.

Комментируя ситуацию на ЗАЭС, в министерстве заявили, что получили от украинской стороны информацию об отсутствии повреждения реактора в результате обстрелов. Однако польская сторона подчеркнула, что атомные станции «оснащены различными системами безопасности, которые дают защиту в случае технических повреждений», и «не рассчитаны на случай войны».