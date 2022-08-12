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В Энергодаре обнаружили обломки американских ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону ЗАЭС

14:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», — написал он в пятницу в своем телеграм-канале. Рогов приложил к сообщению фотографии обломков.

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