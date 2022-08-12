Салман Рушди подвергся нападению перед выступлением в Нью-Йорке

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский писатель кашмирского происхождения Салман Рушди подвергся нападению неизвестного перед выступлением с лекцией в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, неизвестный набросился на Рушди, когда тот поднялся на сцену образовательного центра в Чаутоква на западе штата Нью-Йорк, где он должен был выступить с лекцией. Агентство не исключает, что нападавший мог быть вооружен ножом. Писателю оказывают медицинскую помощь, его состояние неизвестно.

Вот уже 30 лет британский литератор живет под страхом смерти. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) в отношении него. Причиной стал написанный им роман «Сатанинские стихи», вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.