В Москве воздух в субботу может прогреться до +30С

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 30 градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице термометры покажут 14-16 градусов, по области — 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.