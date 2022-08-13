В Москве воздух в субботу может прогреться до +30С
09:10 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 30 градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице термометры покажут 14-16 градусов, по области — 11-16 градусов тепла. Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.
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