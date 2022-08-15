Конгрессмен: Трамп рассекретил документы? Доказательств пока нет
12:52 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доказательства, подтверждающие, что документы в поместье бывшего президента США Дональда Трампа были действительно рассекречены, пока отсутствуют. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в эфире американского телеканала Си-би-эс
«Мы должны определить, понимаете, предпринимались ли какие-то попытки во время его президентства в рамках процесса рассекречивания. Я не видел никаких доказательств в пользу этого, равно как они не предоставили никаких доказательств. Во-первых, по идее, у бывшего президента нет полномочий проводить рассекречивание. И представление о том, что через 18 месяцев после этого Дональд Трамп может просто объявить: „Я рассекретил их задним числом“, или, „то, что я взял что-то домой, уже означает рассекречивание“, абсурдно», — сказал Шифф в воскресенье.
В пятницу бывший американский лидер заявил, что все документы, обнаруженные во время обыска ФБР его поместья Мар-а-Лаго, были рассекречены. Трамп не пояснял, когда были рассекречены документы.
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