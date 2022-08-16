Германия планирует отложить остановку трех последних АЭС -СМИ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии планирует продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций (АЭС) в стране в связи с опасениями касательно нехватки энергии грядущей зимой. Об этом во вторник сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, решение еще не утверждено канцлером ФРГ Олафом Шольцем и, скорее всего, потребует голосования в Бундестаге.