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Германия планирует отложить остановку трех последних АЭС -СМИ

18:25 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии планирует продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций (АЭС) в стране в связи с опасениями касательно нехватки энергии грядущей зимой. Об этом во вторник сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, решение еще не утверждено канцлером ФРГ Олафом Шольцем и, скорее всего, потребует голосования в Бундестаге.

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