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НОВОСТИ

Новикомбанк помог предприятиям сэкономить 7,5 миллиардов рублей

17:02 17.08.2022

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Фото пресс-службы Новикомбанка
Опорный банк госкорпорации Ростех Новикомбанк на полях форума «Армия-2022» провел панельную дискуссию «Технологический суверенитет страны: как ускорить путь от идеи до серийного производства», на которой эксперты банка представили собственные программы по поддержке промышленности в новых экономических условиях.

Новикомбанк, оперативно перестроившись под запросы предприятий, запустил уникальные собственные программы поддержки промышленности, которые обеспечили высокотехнологичные организации быстрым финансированием на льготных условиях. Это позволило предприятиям обеспечить бесперебойность производства, сэкономить средства и повысить свою устойчивость.

Так, Новикомбанк еще в марте 2022 года применил заморозку базовой процентной ставки по действующим договорам без мораториев и отсрочек. Программой воспользовались 107 предприятий. Благодаря поддержке банка им удалось сэкономить на обслуживании своих обязательств более 3 млрд руб.

В ответ на новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться отечественной промышленности, Новикомбанк разработал программу кредитования предприятий ОПК под 5% годовых. Другая инициатива Новикомбанка связана с поддержкой авиастроения, которое имеет ключевое значение для государства. Банк разработал программу гарантийной поддержки НИОКР для участников проектов по созданию гражданских самолетов МС-21 и SSJ. На этапе серийного производства в рамках гражданского государственного заказа в области самолетостроения банк осуществляет опережающее финансирование кооперации.

По оценке Новикомбанка, совокупный эффект от разработанных им программ поддержки промышленности в 2022 году уже составил 7,5 млрд руб.

«Сегодня перед предприятиями стоит сложная задача – необходимо в кратчайшие сроки заместить недоступные компоненты и технологии при сохранении поставленных целей по увеличению выпуска гражданской продукции. В этой работе им требуется поддержка финансовых институтов для обеспечения как текущей деятельности, так и инновационных разработок, – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Мы надеемся, что наши инициативы станут хорошим примером для масштабирования подобной поддержки и другими участниками рынка капитала».

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