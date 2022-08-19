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На форуме «Армия-2022» преставлена система управления БПЛА

10:00 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» систему, которая решает задачи управления беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в холдинге.

«На форуме „Армия-2022“ на стенде РКС представлена новая специальная система, решающая задачи управления БПЛА и подавления аналогов противной стороны», — сказали в холдинге.

Как отметили в РКС, система будет использовать спутниковые снимки, спутниковую навигацию, помехоустойчивую передачу информации и ее наземную обработку. Также в систему войдут наземные мобильные радары «Волна», которые усилят охрану периметра объектов и смогут распознавать и сопровождать малогабаритные объекты на расстоянии до 10 километров.

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