«Школа 21» провела дискуссию о технологических возможностях регионов

20:08

Фото пресс-службы Сбера

По случаю дня рождения школы программирования от Сбера «Школа 21» в штаб-квартире банка состоялось мероприятие, в котором приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также выпускники и участники «Школы 21».

Как отметил Герман Греф, сегодня Сбер является крупнейшей технологической компанией страны и лидером цифровизации. Банк реализует широкий диапазон масштабных цифровых проектов в различных областях экономики и социальной сферы, делится своим опытом с федеральным центром и регионами. Один из таких проектов - «Школа 21», которая открылась в 2018 году. На данный момент в стране работают три кампуса школы в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 3500 человек, и более 1200 уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Еще два кампуса планируются к открытию в Сургуте и Великом Новгороде.

«Наша «Школа 21» - первый подобный проект в России, и мы очень рады тому, что он стал широко востребован, - отметил Герман Греф. - За эти годы мы добились колоссального прогресса, полностью перейдя на собственные образовательные решения. Я благодарен нашим первым регионам-партнерам, ведь сегодня проект уже активно развивается по всей стране. Благодаря нему рождается огромное количество инноваций, вокруг него можно создавать технопарки и акселераторы, потому что в нашей школе учатся ребята с горящими глазами, которые не побоялись пойти за своей мечтой. Сбер - крупнейшая технологическая компания России, потому мы заинтересован в успехе каждого из студентов «Школы 21», потому что успех каждого из них – это наш успех!».

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что цифровая трансформация определена президентом Владимиром Путиным одной из пяти национальных целей России. И на данный момент от качественной подготовки ИТ-кадров зависит не только эффективность цифровизации ведущих отраслей экономики, но и технологический суверенитет страны. Он также отметил, что проект «Школа 21» является уникальным и вносит большой вклад в развитие кадрового потенциала России.

«Такая практика должна не только развиваться во всех регионах России, но и подхватываться крупными компаниями, - уверен Дмитрий Чернышенко. - Мы уже реализуем проект по переобучению граждан на IT-специальности совместно с образовательными организациями - это «Цифровые профессии», где государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Такие проекты, как «Школа 21», дают возможность получить востребованную и важную профессию и формируют качественно новый уровень образования в России. Масштабирование проекта в субъектах обеспечит равномерное технологическое и межрегиональное развитие в стране».

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии в области информационных технологий, которое подразумевает открытие пятого кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Подписи под документом поставили Герман Греф и Андрей Никитин.

Кроме того, студенты школы были награждены в номинациях: «Лидер сообщества», «Лучший лидер коалиции/трайба», «Лучший волонтер», «Выпускник года», «Лучший клуб» и «Вклад в региональное развитие/за разработку платформы». В качестве подарков им вручили смарт-дисплеи SberPortal.

Важным пунктом программы также стала дискуссия «Технологический прорыв регионов. Вызовы и возможности». В фокусе внимания находились ключевые для ИТ-отрасли вопросы: перспективы развития, какие навыки будут наиболее востребованы в 2030 году, что важно для успешной работы ИТ-специалистов в стране, как развиваются технологии в России, какие цифровые инициативы реализуются в регионах, в чем уникальность «Школы 21» и как данный проект может повлиять на развитие технологий в стране.