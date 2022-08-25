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Ведущая финская газета отвергла обвинение в разглашении государственной тайны

10:51 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущая финская газета «Хельсингин саномат» отвергла обвинение против трех ее журналистов в разглашении тайны, связанной с безопасностью государства. Об этом в четверг заявил главный редактор издания Кайус Ниеми перед началом слушаний в Окружном суде Хельсинки.

«Мы можем доказать, что никакие секретные сведения о национальной безопасности не были раскрыты. Вся информация, которую мы публикуем, может быть найдена в открытых источниках. „Хельсингин саномат“ не ставила под угрозу национальную безопасность и не будет делать этого в будущем», — сказал он, подчеркнув что «обвиняемые журналисты невиновны».

Речь идет о публикации газетой пять лет назад данных о военной разведке страны, в том числе касающихся России. За разглашение государственной тайны, согласно финскому законодательству, журналистам грозит от четырех лет до пожизненного заключения. По словам Ниеми, это «исключительный случай даже на международном уровне, так как журналисты подвергаются риску быть приговоренными к тюремному заключению за свою работу».

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