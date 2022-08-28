В Московском регионе увеличилось количество смога от пожаров - метеоролог

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смог от лесных пожаров в Рязанской области фиксируют сразу семь метеостанций столичного региона в воскресенье — на ВДНХ, Балчуге, в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове, Коломне, Домодедове. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.



«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедова (видимость 4,6 км)», — написал он в своем телеграм-канале.



Синоптик добавил, что дым фиксируется еще на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедове, Внукове, Остафьеве, Подмосковной, Волоколамске. Тишковец уточнил, что в течение дня экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.



