В Московском регионе увеличилось количество смога от пожаров - метеоролог
11:10 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедова (видимость 4,6 км)», — написал он в своем телеграм-канале.
Синоптик добавил, что дым фиксируется еще на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедове, Внукове, Остафьеве, Подмосковной, Волоколамске. Тишковец уточнил, что в течение дня экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.
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