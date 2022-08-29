Поляки выстроились в очереди за углем - Reuters
12:32 29.08.2022 Источник: Газета.Ru
Запрет импорта угля из Российской Федерации заставил поляков выстроиться в очереди перед угледобывающими шахтами страны. Об этом сообщает Reuters.
В публикации отмечается, что в городе Люблин рядом с шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей, чтобы приобрести уголь, а ожидание может растянуться на часы и даже сутки.
«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — заявил один из стоящих в очереди за углем, 57 летний пенсионер Артур, который приехал из Свидника, находящегося в 30 км от шахты.
В публикации отмечается, что Lubelski Wegiel Bogdanka, как и все польские угольные шахты, в основном продают большую часть добываемого топлива электростанциям. Газета.Ru
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