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Поляки выстроились в очереди за углем - Reuters

12:32 29.08.2022 Источник: Газета.Ru

Запрет импорта угля из Российской Федерации заставил поляков выстроиться в очереди перед угледобывающими шахтами страны. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что в городе Люблин рядом с шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей, чтобы приобрести уголь, а ожидание может растянуться на часы и даже сутки.

«Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — заявил один из стоящих в очереди за углем, 57 летний пенсионер Артур, который приехал из Свидника, находящегося в 30 км от шахты.

В публикации отмечается, что Lubelski Wegiel Bogdanka, как и все польские угольные шахты, в основном продают большую часть добываемого топлива электростанциям.  Газета.Ru

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