Стали известны места перекрытия движения на улицах Москвы в рамках празднования Дня города

16:34

В связи с подготовкой в Москве к Дню города и праздничными мероприятиями, на время будет перекрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, несколько соседних переулков, участок Моховой улицы, а также Театральный проезд. Как сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября по одной полосе закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Также одна полоса в сторону области будет закрыта на участке улицы Тверской от д. 1 до д. 16, а также участок Моховой от д. 15, стр. 1 до Тверской.

Согласно данным Департамента, с 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября нельзя будет проехать по участку Тверской от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам, по Моховой от улицы Воздвиженка до Тверской, также движение будет ограничено и в Театральном проезде. С 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября закроют для проезда Петровку и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также улицу Неглинную.

А 10 сентября с 20:30 до 21:30 закрыта для проезда будет площадь Васильевский спуск, улица Москворецкая, Большой Москворецкий мост, Старая площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

Перекрытия запланированы и за пределами центра Москвы: 10 сентября с 20:50 до 21:10 перекроют участки Озерной аллеи в Зеленограде, улицы Центральная и Физическая в Троицке, а также улица Кадырова в Южном Бутово. С 12:00 до 21:30 в связи с запуском фейерверков нельзя будет проехать по участку проезда вдоль торгового центра «Авиапарк».

При этом следует помнить, что в местах ограничений движения также временно запретят и парковку автомобилей, потому водителям следует быть крайне внимательными, оставляя машины.