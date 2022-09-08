Соболезнования Великобритании выразил постпред России при ООН
22:52 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Господин председатель, прежде всего позвольте выразить искренние соболезнования Соединенному Королевству, народу этой страны в связи с кончиной монарха, королевы Елизаветы II». — сказал он в начале своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
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