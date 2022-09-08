Соболезнования Великобритании выразил постпред России при ООН

22:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг выразил соболезнования Соединенному Королевству в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

«Господин председатель, прежде всего позвольте выразить искренние соболезнования Соединенному Королевству, народу этой страны в связи с кончиной монарха, королевы Елизаветы II». — сказал он в начале своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.