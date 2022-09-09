В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек
21:30 09.09.2022
Более одного миллиона москвичей проголосовали онлайн в первый день выборов в Москве к 20:00 9 сентября. По словам заместителя главы Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, если быть точным, дистанционно проголосовало 1 006 499 горожан. "Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тыс. 824 избирателя», - сообщил Реут.
Напомним, выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве стартовали сегодня и продлятся до 11 сентября. Как сообщает столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами, несмотря на попытки хакерских атак, система дистанционного электронного голосования работает без сбоев.
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