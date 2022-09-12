Постпред России при ЕС подтвердил свой отъезд из Брюсселя в ближайшее время

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покидает Брюссель в связи с завершением своей командировки, которая продлилась 17 лет.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — сказал он в понедельник российским журналистам в Брюсселе.