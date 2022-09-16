Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по партнерскому финансированию
15:40 16.09.2022
Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по партнерскому финансированию. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках четвертого ежегодного Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске Республики Дагестан.
По данным банка, именно кредитные организации зарекомендовали себя в качестве центра существующей на сегодня экспертизы в области партнерского финансирования, которая была реализована в России в виде отдельных проектов/продуктов. В частности, Сбербанк уже запустил ряд продуктов: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание.
В числе других предложений Сбербанка – наличие у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, уполномоченного делать выводы о соответствии деятельности принципам партнерского финансирования; наличие «на полке» продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии от шариатского совета; ведение обособленного учета операций, осуществляемых на принципах партнерского финансирования.
«Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном проекте, который будет проводиться с 2023 года на территории Чечни и Дагестана, – рассказал Олег Ганеев. – Имея в арсенале богатый опыт структурирования и проведения сделок в сфере партнерского финансирования, мы готовы консультировать экспертное сообщество, предлагать механизмы совершенствования законодательства и вывода на рынок новых продуктов».
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