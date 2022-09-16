0
0
82
НОВОСТИ

Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по партнерскому финансированию

15:40 16.09.2022

Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по партнерскому финансированию. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках четвертого ежегодного Российского исламского экономического форума, который проводится в городе Каспийске Республики Дагестан.

По данным банка, именно кредитные организации зарекомендовали себя в качестве центра существующей на сегодня экспертизы в области партнерского финансирования, которая была реализована в России в виде отдельных проектов/продуктов. В частности, Сбербанк уже запустил ряд продуктов: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание.

В числе других предложений Сбербанка – наличие у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, уполномоченного делать выводы о соответствии деятельности принципам партнерского финансирования; наличие «на полке» продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии от шариатского совета; ведение обособленного учета операций, осуществляемых на принципах партнерского финансирования.

«Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном проекте, который будет проводиться с 2023 года на территории Чечни и Дагестана, – рассказал Олег Ганеев. – Имея в арсенале богатый опыт структурирования и проведения сделок в сфере партнерского финансирования, мы готовы консультировать экспертное сообщество, предлагать механизмы совершенствования законодательства и вывода на рынок новых продуктов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 16.09.2022
Число погибших при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до трех
0
34
15:45 16.09.2022
Сбер подготовит сертифицированных специалистов в сфере исламского финансирования
0
63
15:42 16.09.2022
Сбербанк откроет первый офис исламского финансирования
0
76
15:32 16.09.2022
Бах заявил, что решение об отстранении россиян было принято с «тяжелым сердцем»
0
109
15:12 16.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв — Рогов
0
123
15:00 16.09.2022
Швейцария полностью приостановила упрощенный визовый режим с РФ
0
143
14:32 16.09.2022
Убиты замглавы Бердянска по ЖКХ и его супруга, глава городского избиркома — Рогов
0
194
14:12 16.09.2022
Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 7,5% годовых
0
182
14:00 16.09.2022
В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР погибли генпрокурор и его заместитель
0
255
13:32 16.09.2022
В городе Чанша в КНР загорелся 200-метровый небоскреб, огнем охвачены более 10 этажей — ТВ
0
246

Возврат к списку