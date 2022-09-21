Потери ВСУ в ходе СВО составили более 100 тыс. человек убитыми и ранеными — Шойгу
11:20 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО) России на Украине потеряли почти более 100 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом в среду заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы также понимаем, что на начальном этапе Вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тыс. человек, за это время больше 100 тыс. их потерь. При этом погибшими у них — 61 207 человек и раненых — 49 368 человек. И это достаточно значимые потери, если говорить о чуть более 200-тысячной армии, и 100 тыс. потерь — это половина армии потеряна», — сказал он.
Шойгу отметил, что поэтому на Украине идет уже четвертая волна мобилизации. «Мобилизованы почти 300 тысяч», — добавил министр.
Новости
- 11:32 21.09.2022
- Британский премьер считает, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
- 11:05 21.09.2022
- РФ сейчас противостоит на Украине всей военной машине коллективного Запада — Путин
- 11:00 21.09.2022
- В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов — Шойгу
- 10:32 21.09.2022
- Президент Польши утверждает, что РФ должна выплатить Украине репарации
- 10:20 21.09.2022
- Канцлер ФРГ призвал предоставить его стране место постоянного члена СБ ООН
- 10:07 21.09.2022
- Студентов частичная мобилизация не коснется — Шойгу
- 10:05 21.09.2022
- Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации ВС РФ
- 10:00 21.09.2022
- Референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине — НАТО
- 09:57 21.09.2022
- Шойгу назвал потери среди россиян в ходе СВО на Украине
- 09:40 21.09.2022
- Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты РФ, «это не блеф»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать