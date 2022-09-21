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Потери ВСУ в ходе СВО составили более 100 тыс. человек убитыми и ранеными — Шойгу

11:20 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО) России на Украине потеряли почти более 100 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом в среду заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы также понимаем, что на начальном этапе Вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тыс. человек, за это время больше 100 тыс. их потерь. При этом погибшими у них — 61 207 человек и раненых — 49 368 человек. И это достаточно значимые потери, если говорить о чуть более 200-тысячной армии, и 100 тыс. потерь — это половина армии потеряна», — сказал он.

Шойгу отметил, что поэтому на Украине идет уже четвертая волна мобилизации. «Мобилизованы почти 300 тысяч», — добавил министр.

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