Глава Союза таджикистанцев России поддержал решение о привлечении иностранцев к военной службе

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В Союзе таджикистанцев России поддержал принятое в РФ решение о привлечении иностранных граждан к военной службе. По словам председателя союза Абдулло Давлатова, граждане, заключившие контракт с российским Минобороны получат определенные преимущества. «Это очень хорошо для тех иностранных граждан, особенно трудящихся мигрантов, которые желают получить российский паспорт, - считает Давлатов. - Многие с удовольствием пойдут. Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность».

Напомним, Государственная дума РФ накануне приняла законопроект об упрощенном получении российского гражданства. Согласно документу, иностранные граждане, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах РФ, могут получить российское гражданство без ожидания и долгих бюрократических процедур. Московский мэр Сергей Собянин заявил, что Министерство обороны РФ и миграционный центр «Сахарово» налаживают сотрудничество, а столичные ведомства готовы сделать все, чтобы иностранным гражданам было максимально удобно заключать контракты с военным ведомством.