Беспилотники ВСУ были сбиты в четверг в трех районах Крыма
15:12 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские беспилотники были сбиты в четверг над тремя районами Крыма, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.
«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем», — написал он.
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