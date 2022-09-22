Беспилотники ВСУ были сбиты в четверг в трех районах Крыма

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беспилотники были сбиты в четверг над тремя районами Крыма, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем», — написал он.