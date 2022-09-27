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Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков» — ТВ

17:00 27.09.2022

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва, прогремевших в понедельник, на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом во вторник сообщил шведский телеканал СВТ.

По данным, полученным Шведской национальной сейсмической сетью (ШНСС), измерительными станциями были зарегистрированы два явных взрыва. Один из них имел магнитуду 2,3. Представитель ШНСС Бьорн Лунд отметил, что сомнений в том, что это были взрывы, нет.

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