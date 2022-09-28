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НОВОСТИ

В России выявили 40 017 случаев заражения ковидом за сутки

11:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 017, летальных исходов из-за ковида — на 111. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 36 605 случаев заражения и 101 смерть, всего с начала пандемии — 20 909 731 и 387 054 соответственно.

Количество выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 61 515 против 59 547 днем ранее — до 19 921 826.

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