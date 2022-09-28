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Производство автомобилей в РФ за 8 месяцев упало на 60% — Минпромторг

14:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство автомобилей в России по итогам января — августа 2022 года, по данным Минпромторга, снизилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 60% и составило 420 тыс. штук. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Альберт Каримов.

«Порядка 420 тыс. автомобилей, что также на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за восемь месяцев — прим. ТАСС). <.> С точки зрения снижения производства в меньшей степени мы видим снижение по автобусам, по грузовикам — порядка 12-14%. Самое большое снижение по легковым автомобилям — более 60%», — сказал он.

Как отмечал замминистра ранее, объем производства автомобилей в РФ в августе вырос на 26% по сравнению с июлем, до 37 тыс. авто.

«Надо отметить, что количество произведенных в Российской Федерации соответствует порядка 80% от всего объема (внутреннего) рынка. У нас это соотношение, которое было в прошлом году, на сегодняшний день сохранилось», — подчеркнул Каримов сегодня журналистам.

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