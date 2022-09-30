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НОВОСТИ

Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ

21:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля предписала своим военнослужащим, находящимся в настоящий момент в РФ, покинуть ее территорию. Об этом сообщила в пятницу газета «Едиот ахронот».

Также вводится запрет на посещение России для всех военнослужащих Армии обороны Израиля, имеющих российское гражданство, отмечает издание.

В пятницу МИД Израиля предупредил израильтян, имеющих российское гражданство, что на территории РФ для них действуют все нормы российского законодательства, включая возможные требования по частичной мобилизации. В министерстве в связи с этим отметили, что «гражданам Израиля, имеющим российское гражданство, предлагается учитывать эту информацию при планировании своих поездок и пребывания на территории России».

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