Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ
21:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Также вводится запрет на посещение России для всех военнослужащих Армии обороны Израиля, имеющих российское гражданство, отмечает издание.
В пятницу МИД Израиля предупредил израильтян, имеющих российское гражданство, что на территории РФ для них действуют все нормы российского законодательства, включая возможные требования по частичной мобилизации. В министерстве в связи с этим отметили, что «гражданам Израиля, имеющим российское гражданство, предлагается учитывать эту информацию при планировании своих поездок и пребывания на территории России».
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