Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» подтвердил объемы поставки газа в Молдавию в октябре в 5,7 млн куб. м в сутки, но подчеркнул, что в любой момент может разорвать контракт из-за отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга по вине молдавской стороны. Об этом говорится в субботу в сообщении холдинга.



«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС (газоизмерительная станция — прим. ТАСС) «Сохрановка». Отметим также, что молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ», — сказано в сообщении.

