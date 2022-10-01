Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ
17:35 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки. Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС (газоизмерительная станция — прим. ТАСС) «Сохрановка». Отметим также, что молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ», — сказано в сообщении.
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