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НОВОСТИ

Тепло и пасмурно будет в Москве в воскресенье, 2 октября

09:00 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 11 до 13 градусов тепла. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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