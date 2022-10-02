Тепло и пасмурно будет в Москве в воскресенье, 2 октября
09:00 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве будет от 11 до 13 градусов тепла. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
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