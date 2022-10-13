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Возможные новые нитки «Турецкого потока» будут использовать российские турбины — Миллер

22:40 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские турбины будут использоваться на возможных новых нитках «Турецкого потока», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства», — сказал он в эфире «Первого канала».

Миллер отметил, что на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока» нет ни одной работающей турбины в результате ситуации с турбинами Siemens.

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