Возможные новые нитки «Турецкого потока» будут использовать российские турбины — Миллер

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские турбины будут использоваться на возможных новых нитках «Турецкого потока», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства», — сказал он в эфире «Первого канала».

Миллер отметил, что на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока» нет ни одной работающей турбины в результате ситуации с турбинами Siemens.