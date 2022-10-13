Возможные новые нитки «Турецкого потока» будут использовать российские турбины — Миллер
22:40 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские турбины будут использоваться на возможных новых нитках «Турецкого потока», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства», — сказал он в эфире «Первого канала».
Миллер отметил, что на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока» нет ни одной работающей турбины в результате ситуации с турбинами Siemens.
НОВОСТИ
- 22:00 13.10.2022
- Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ
- 21:20 13.10.2022
- Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ
- 20:40 13.10.2022
- Байден не планирует встречаться с Путиным на G20 — Белый дом
- 20:00 13.10.2022
- Из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО — Пушилин
- 19:20 13.10.2022
- В российских вузах не менее двух раз в год будут проводиться антитеррористические учения
- 18:40 13.10.2022
- ВСУ почти уничтожили погранпереход в Шебекино - губернатор
- 18:00 13.10.2022
- Меркель считает обоснованными закупки у РФ значимых объемов газа в годы ее руководства ФРГ
- 17:32 13.10.2022
- Цели СВО не меняются, но их можно достичь и на переговорах — Песков
- 17:12 13.10.2022
- В четырех областях Украины слышны взрывы
- 17:00 13.10.2022
- Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать