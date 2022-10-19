В РФ намерены ужесточить миграционный контроль — Патрушев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти внесут в законодательство изменения, которые ужесточат миграционный контроль, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду по итогам заседания Совбеза.

«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — сказал он.

Патрушев добавил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений. «Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов», — добавил он.