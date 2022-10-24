Мэр Собянин: Более шести тысяч семей мобилизованных получили помощь в Москве

12:53

Родственники мобилизованных москвичей получают помощь от городских властей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти по всем запросам семей мобилизованных уже оказана помощь. По словам градоначальника, к специалистам созданного в столице РФ Центр поддержки семей мобилизованных обратились 6 500 родственников отправившихся на службу граждан. «Каждое обращение рассматривается максимально внимательно и индивидуально. По 95% запросов оказана реальная помощь. При этом многие из них исполняются день в день. А если требуется больше времени, то специалисты Центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса», - отметил мэр в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил, что несколько тысяч горожан обратились во флагманские многофункциональные центры госуслуг, работающие с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи. Также сотрудники социальных служб города самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. «Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием», - рассказал Собянин. По его данным, по просьбе родителей некоторых детей устроили в детсады рядом с домом – они или впервые пошли в детский сад, или были переведены из других дошкольных учреждений.

Градоначальник констатировал, что поступает немало просьб о помощи пожилым членам семьи и инвалидам. «В течение двух недель более 160 человек вне очереди получили путевки для проживания в домах ветеранов либо оформили надомное социальное обслуживание», - сообщил мэр, по словам которого, родственникам мобилизованных подобные услуги предоставляют независимо от состава семьи и без учета уровня доходов. Он заявил, что специалисты Центра скоро будут сами связываться с родителями мобилизованных старше 60 лет и предлагать всю возможную помощь - лечение, надомное социальное обслуживание или участие в проекте «Московское долголетие». А родственникам с инвалидностью предложат средства реабилитации и другие виды поддержки.