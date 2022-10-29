В Запорожье прогремел взрыв

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремел на алюминиевом комбинате, где базируются иностранные наемники. Об этом сообщил в субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Напомню, там располагается база иностранного легиона», — написал он в своем телеграм-канале.