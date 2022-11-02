Андрей Воробьев: В Подмосковье появится пятый поселок для врачей
11:30 02.11.2022
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Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
«Повышение качества здравоохранения и в городах, и в отдаленных территориях, модернизация первичного звена – все это важные задачи, которые ставит перед нами наш президент. Мы приводим в порядок поликлиники, меняем оборудование, строим новые фельдшерско-акушерские пункты. Главное, чтобы медицинская помощь была доступной и высококвалифицированной. А для этого нужны сильные кадры. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы к нам в Подмосковье приезжали лучшие специалисты и хотели остаться здесь – работать, строить свое будущее, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – В прошлом году мы запустили программу, смысл которой – предоставить нашим медикам бесплатные земельные участки, чтобы они могли построить там дом. Определили 4 пилотные территории, подобрали более 500 участков и свыше 330 уже выделили. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе – в Воскресенске. Построить дом своей мечты там смогут плюс 100 врачей».
На сегодняшний день поселки для врачей уже создаются в городских округах Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиево-Посадский. В них подобрано порядка 550 участков общей площадью свыше 67 га.
«Медики Воскресенска обратились в правительство региона с просьбой организовать такой поселок и у них. Совместно с администрацией округа мы подобрали участок земли, рядом с которым находится вся необходимая социальная инфраструктура, включая поликлиники и школы», – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
В Новлянском квартале Воскресенска, как и в других пилотных округах, будет проведено обустройство инженерных сетей для возможности подключения к электричеству, воде и газу.
«Электроэнергия передается на основании постановления правительства России, уличное освещение, водоснабжение, а также строительство подъездных и внутриквартальных дорог будет организовано за счет муниципальных и федеральных средств. Газ можно будет подключить по президентской программе «Социальная газификация». А в будущем году поселки благоустроят, на них установят детские и спортивные площадки по губернаторской программе», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
С января по программе «Земля врачам» в Подмосковье предоставлено 960 участков, что составляет 96% от запланированного объема на 2022 год. А всего с 2021 года землю получили уже более 1,2 тыс. медиков.
Претендовать на нее могут врачи по одной из 36 узких специальностей из 31 городского округа, работающие в медучреждениях не менее 3 лет. Подать заявку можно несколькими способами: обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня или же найти участок самостоятельно на публичной кадастровой карте.
Затем на региональном портале нужно зайти в раздел «Предварительное согласование земельных участков», выбрать услугу «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», указав координаты участка, должность и место работы. На оформление уходит 15 рабочих дней.
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