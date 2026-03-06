Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА
09:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 83 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 56 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над акваторией Черного моря, 4 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА — над территорией Астраханской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.
