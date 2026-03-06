0
0
102
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА

09:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 83 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 56 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над акваторией Черного моря, 4 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА — над территорией Астраханской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 06.03.2026
США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения — Госдеп
0
49
09:20 06.03.2026
Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС Мерон на севере Израиля
0
88
09:05 06.03.2026
Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках Херсонской области
0
115
21:10 05.03.2026
Арагчи: Ормузский пролив не закрыли, суда и танкеры сами не пытаются его пересекать
0
688
20:55 05.03.2026
Глава МИД Ирана: Мы не просим о прекращении огня и не видим причины для переговоров с США
0
713
20:30 05.03.2026
Трамп назвал «немыслимым» то, что Зеленский является препятствием к миру на Украине
0
848
20:14 05.03.2026
У США на Ближнем Востоке размещено уже более 200 истребителей разных типов - СМИ
0
698
18:45 05.03.2026
Власти ФРГ решили брать деньги с пассажиров за перелет эвакуационным рейсом с Ближнего Востока
0
783
18:30 05.03.2026
В АТОР оценили примерные убытки российских турфирм от кризиса на Ближнем Востоке
0
813
17:40 05.03.2026
Переговоры между РФ и Украиной нужны США больше, чем России — Костюков
0
858

Возврат к списку