Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 83 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 56 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над акваторией Черного моря, 4 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА — над территорией Астраханской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.