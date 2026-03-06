Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках Херсонской области
09:05 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на продовольственный магазин в Алешках Херсонской области. Пострадавшим оказывается помощь в больницах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Алешках киевские боевики совершили очередное кровавое преступление. Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина „Эвелина“ перед открытием. Четыре сброса подряд. По предварительным данным, два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он в своем телеграм-канале.
