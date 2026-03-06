Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС Мерон на севере Израиля
09:20 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран атаковал беспилотниками авиабазу Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон израильских ВВС на севере Израиля. Об этом сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».
«Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции [на базе] Мерон на оккупированных территориях», — приводит его слова агентство Tasnim.
