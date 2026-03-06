Саудовская Аравия резко повысила цены на свою нефть для Азии на апрель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для покупателей в Азии на апрель. Это самое сильное повышение с августа 2022 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $2,5 за баррель. При этом трейдеры ожидали повышения стоимости лишь на $0,8 за баррель. Для Европы и Средиземноморья цена увеличилась на $3,5 за баррель, для США — на $2,5.

Повышение цен связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и фактическим перекрытием Ормузского пролива.