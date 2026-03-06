Иран будет сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона» — МИД
12:05 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран намерен сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона», поскольку у него нет другого выбора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
«Против нас ведут атаку американцы и израильтяне. Они пытаются нанести максимальной возможный ущерб Ирану. <…> У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться до последнего патрона и последнего солдата», — сказал он в комментарии индийским СМИ, включая агентство PTI, которое опубликовало видеозапись.
