0
0
126
НОВОСТИ

Иран будет сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона» — МИД

12:05 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран намерен сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона», поскольку у него нет другого выбора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Против нас ведут атаку американцы и израильтяне. Они пытаются нанести максимальной возможный ущерб Ирану. <…> У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться до последнего патрона и последнего солдата», — сказал он в комментарии индийским СМИ, включая агентство PTI, которое опубликовало видеозапись.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.03.2026
Саудовская Аравия резко повысила цены на свою нефть для Азии на апрель
0
76
12:20 06.03.2026
Путин поздравил Терешкову с днем рождения
0
101
12:00 06.03.2026
Глава МИД Словакии осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана
0
140
11:32 06.03.2026
Действия Украины в отношении Венгрии являются государственным бандитизмом — Орбан
0
180
11:20 06.03.2026
ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
0
194
11:05 06.03.2026
США действуют против Ирана как колонизаторы, пытаясь свергнуть правительство — МИД страны
0
187
11:00 06.03.2026
Россия помогла ЦАР избежать госпереворота — Туадера
0
223
10:32 06.03.2026
США попросят КНР сократить закупки российской нефти — WSJ
0
255
10:20 06.03.2026
В Кривом Роге на юго-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры
0
244
10:05 06.03.2026
Представитель КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне
0
266

Возврат к списку