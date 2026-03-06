0
0
147
НОВОСТИ

Британия не может оперативно направить эсминец на Кипр — Politico

15:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход британского эсминца HMS Dragon к берегам Кипра задерживается из-за нехватки персонала на базе ВМС в Портсмуте. Об этом сообщила газета Politico.

Подготовка корабля к выходу в море осложнилась ремонтными сварочными работами, что потребовало демонтировать вооружение. По мнению лидеров профсоюза Prospect, представляющего интересы работников британского военпрома, причиной задержки стали попытки правительства сократить расходы за счет уменьшения штата на военно-морской базе.

В прошлом году Минобороны Соединенного Королевства в рамках экономии средств заключило контракт, в соответствии с которым было прекращено и круглосуточное дежурство на портсмутской базе.

Как сообщалось ранее, эсминец типа 45 стоимостью около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,34 млрд) пробудет в порту как минимум еще несколько дней, что лишит защиты базу британских ВВС на Кипре Акротири с учетом перехода корабля еще почти на две недели.

3 марта британский премьер Кир Стармер сообщил, что HMS Dragon будет направлен для защиты Акротири. 2 марта авиабазе Акротири был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно информации агентства Reuters, дрон был запущен шиитской организацией «Хезболлах» с территории Ливана. Власти Кипра эвакуировали гражданское население деревни Акротири, находящейся под юрисдикцией британской заморской территории в непосредственной близости от аэродрома базы, который был целью ударов. 4 марта для обеспечения безопасности острова в кипрский Лимасол прибыли два фрегата военно-морских сил Греции — Kimon и Psara, а также французский фрегат Languedoc.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 06.03.2026
США не хотят признавать, что не управляют всем миром — Карлсон
0
1
15:32 06.03.2026
РФ и Украина обменялись пленными по формуле «300 на 300»
0
86
15:12 06.03.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель
0
114
14:32 06.03.2026
Министр энергетики Катара указал на риск для мировой экономики из-за операции США в Иране
0
181
14:12 06.03.2026
Оппозиция в Венгрии предложила ЕС разорвать связи с Зеленским, пока он не извинится
0
233
14:00 06.03.2026
Финляндия, разместив у себя ЯО, станет угрозой РФ и получит ответ — Песков
0
245
13:32 06.03.2026
Полиция Лондона задержала четырех человек по подозрению в связях с разведкой Ирана
0
242
13:12 06.03.2026
Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ им. Горького
0
277
13:11 06.03.2026
Сбер и «Манжерок» поддержали единственную в Республике Алтай национальную школу
0
273
13:10 06.03.2026
Как женщины страхуют бизнес: в СберСтраховании назвали самые популярные сферы
0
266

Возврат к списку