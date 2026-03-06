Британия не может оперативно направить эсминец на Кипр — Politico

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход британского эсминца HMS Dragon к берегам Кипра задерживается из-за нехватки персонала на базе ВМС в Портсмуте. Об этом сообщила газета Politico.

Подготовка корабля к выходу в море осложнилась ремонтными сварочными работами, что потребовало демонтировать вооружение. По мнению лидеров профсоюза Prospect, представляющего интересы работников британского военпрома, причиной задержки стали попытки правительства сократить расходы за счет уменьшения штата на военно-морской базе.

В прошлом году Минобороны Соединенного Королевства в рамках экономии средств заключило контракт, в соответствии с которым было прекращено и круглосуточное дежурство на портсмутской базе.

Как сообщалось ранее, эсминец типа 45 стоимостью около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,34 млрд) пробудет в порту как минимум еще несколько дней, что лишит защиты базу британских ВВС на Кипре Акротири с учетом перехода корабля еще почти на две недели.

3 марта британский премьер Кир Стармер сообщил, что HMS Dragon будет направлен для защиты Акротири. 2 марта авиабазе Акротири был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно информации агентства Reuters, дрон был запущен шиитской организацией «Хезболлах» с территории Ливана. Власти Кипра эвакуировали гражданское население деревни Акротири, находящейся под юрисдикцией британской заморской территории в непосредственной близости от аэродрома базы, который был целью ударов. 4 марта для обеспечения безопасности острова в кипрский Лимасол прибыли два фрегата военно-морских сил Греции — Kimon и Psara, а также французский фрегат Languedoc.