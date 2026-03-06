Министр энергетики Катара указал на риск для мировой экономики из-за операции США в Иране
14:32 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби предупредил о риске краха экономик по всему миру из-за эскалации на Ближнем Востоке.
«Это повлечет за собой крах экономик. Если война затянется еще на несколько недель, то это ударит по росту ВВП во всем мире. Энергетические цены станут выше для всех. Какая-то продукция будет в дефиците, и это вызовет цепную реакцию, в результате которой фабрики не смогут осуществлять поставки», — заявил он в интервью газете Financial Times.
